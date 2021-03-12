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Олег Ширяев призвал к объединению патриотов, заинтересованных в спасении Украины и Конституции

Олег Ширяев Фото из открытых источников

Все сознательные и здравомыслящие патриоты Украины должны объединиться для спасения Украины, чьи законы попираются властью, участвующей в борьбе олигархов. Об этом региональный руководитель Гражданского движения "Патриоты – За Жизнь" Олег Ширяев заявил на своей странице в соцсети Facebook.

"Мы видим, как одни олигархи руками Зеленского борются с другими олигархами, при этом попирают Основной закон Украины. Поэтому сегодня все истинные патриоты, а не бандформирования, псевдо националисты и маргиналы, при помощи которых олигархи и действующая власть борются с неугодными, - должны консолидироваться вокруг идеи защиты Конституции в законный способ", - сказал он.

При этом Олег Ширяев подчеркнул: "Мы просто обязаны объединиться ради защиты и сохранения нашей страны, чтобы Украина не превратилась во что-то наподобие Сомали, где нет ни закона, ни порядка", - подытожил он.

 

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