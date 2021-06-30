Олег Ширяев о нападении на активиста Нацкорпуса в Харькове: Ищите заказчиков и исполнителей среди своих

Олег Ширяев 057.ua

Заказчиков и исполнителей покушения на одного из лидеров харьковского фанатского движения и активиста Нацкорпуса Артёма Мошенского следует искать среди его сослуживцев и побратимов. Об этом региональный руководитель Всеукраинского движения по борьбе с фашизмом "Патриоты - За Жизнь" Олег Ширяев заявил на своей странице в соцсети Facebook.

"Ещё одна публичная казнь ещё одного азовца, который слишком много знал о преступлениях Билецкого и верхушки. И снова убийцы хотят переложить ответственность на чужие плечи, обвиняя меня в причастности к данному инциденту. Официально заявляю, что никакого отношения к этому происшествию не имею! Чту и соблюдаю закон", - сказал он.

Олег Ширяев также отметил, что "казни-убийства" неугодных и свидетелей в "Азове" тянутся с 2014 года.

"Ищите заказчиков и исполнителей среди своих, что-то мне подсказывает - это не последняя смерть. Началась зачистка свидетелей. Разберитесь по Ярославу Бабичу, Виталию Княжескому и Александру Алябьеву", - подчернул он.

При этом он добавил: "На будущее, любые действия против меня и моей семьи, типа покушения, самоубийства, взрывы и т. д., я связываю и буду связывать с Нацкорпусом, а конкретно с Жориным и Билецким", - подытожил Олег Ширяев.