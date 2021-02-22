Оксана Марченко идет в политику: В ОП увидели угрозу, – Якубин

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Размениваться на депутатство ей не следует, считает политолог

В Офисе президента Украины увидели угрозу в решении известной телеведущей, жены председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука Оксаны Марченко идти в политику, поскольку уже началась спланированная антикампания.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил политолог Алексей Якубин.

Эксперт, комментируя решение Оксаны Марченко идти в политику, отметил, что в Офисе президента Украины уже увидели в этом угрозу.

"Мне кажется, в Офисе президента уже увидели угрозу в этом, потому что я вижу, что сейчас началась какая-то спланированная антикампания, если так посмотреть на информационные сообщения, кто-то там нашел какие-то ролики "95 квартала". То есть, возможно, в "95 квартале" на каком-то этапе ощущали, что может возникнуть конкуренция как раз у человека из сферы шоу-бизнеса. В чем здесь есть сила? Я хотел бы заострить внимание даже не на том, что она – женщина. Мне кажется, это вторичное в данном случае, а есть первичное – она из той же сферы, из которой пришел Владимир Зеленский", – сказал политолог.

Алексей Якубин подчеркнул, что сейчас ключевое, как в дальнейшем будет действовать Оксана Марченко. По его мнению, "размениваться на депутатство" ей не следует.

"Когда в свое время меряли, например, Зеленского и других политиков, то до 20% населения даже не знали, кто политик в стране, а Зеленского знали, потому что он – шоумен. То же самое касается Оксаны Марченко. Ее проникновение в различные слои населения, знания о ней значительно выше, чем у многих конвенциональных политиков. Это такой достаточно сильный асиметричный шаг. Ключевое – как она дальше будет действовать. Я думаю, что ей не стоит размениваться на депутатство, а стоит думать шире, тем более, что мы находимся в ситуации кризиса. Кризиса, который уже есть по отношению к действующей власти", – сказал гость ток-шоу.

Как сообщали, известная телеведущая, жена председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, Оксана Марченко решила вступить в политсилу, чтобы уже "политическим оружием" защищаться против незаконных нападок властей.

Напомним, 19 февраля решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридическим и восьми физическим лицам, а также в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва. Санкции также применены к компаниям, обслуживающим эти самолеты. Все введены на три года.

Среди лиц, попавших под санкции, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.