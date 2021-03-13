Окончания земельной реформы, реструктуризация валютных кредитов: Что ВР будет рассматривать на неделе

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

Среди вопросов - узаконивание списка предприятий запрещенных к приватизации

На следующей неделе (15-19 марта) Верховная Рада рассмотрит законопроекты об окончании земельной реформы, реструктуризации валютных кредитов и налогообложении зарубежных посылок. Об этом заявил Ярослав Железняк, передает Экономическая Правда.

В частности, во вторник планируют рассмотреть следующие вопросы:

Окончание земельной реформы (2194-2195)

Законопроект № 2194, которым предлагается внести изменения в Земельный кодекс относительно дерегуляции земельных отношений. Как сообщается на сайте кабмина, он окончательно оформляет земельную децентрализацию и устранит коррупционные риски в управлении земельными ресурсами.

Как ранее отмечал экс и. о. главы Минэкономики Павел Кухта, "2194 является одним из условий получения 700 млн долларов очень дешевой кредитной поддержки от Всемирного банка".

Законопроект № 2195 о продаже земельных участков через электронные аукционы. Как поясняют в кабмине, он регулирует правовое обеспечение прозрачности аукционов по продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности.

Узаконивание списка предприятий запрещенных к приватизации (4020)

Законопроектом №4020 предлагается утвердить объекты, не подлежащие приватизации. Это акционерные общества, где доля государства не может быть менее 50 процентов + 1 акция - 9 объектов; хозяйственные общества и объединения, где доля государства 100 процентов, государственных коммерческих и казенных предприятий - 74 объектов; перечень объектов культуры и спорта - 133 объекта; перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации, но которые могут быть преобразованы в хозяйственные общества - 102 объектов; перечень объектов лесного хозяйства - 341 объект.

Три законопроекта о реструктуризации валютных кредитов для тех, кто брал их еще при долларе по 8 (4475, 4398, 4399).

Законопроект №4475, вносит дополнения в Закон Украины "О потребительском кредитовании", в частности, в части проведения реструктуризации долгов по кредитам в иностранной валюте, перечисления всех денежных обязательств в гривневый эквивалент и списания неустойки по таким кредитным соглашениям.

Законопроект №4398, предусматривает проведение процедуры банкротства без привлечения арбитражного управляющего и возможность установления судом минимальной суммы погашения задолженности по кредиту.

То есть вносит изменения в Закон Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" и кодекса по процедуре банкротства в части реструктуризации задолженности валютных заемщиков через процедуру банкротства.

Законопроект №4399 предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ с прощенного долга.

В среду в ВР планируют рассмотреть следующие вопросы:

Посылки из-за рубежа до 150 евро без НДС и таможенной пошлины (4278), (4279).

Законопроект №4278 позволит без налогообложения доставлять в Украину товары до 150 евро. В пояснительной записке говорится, что уменьшение лимита до 100 евро в 2019 году было неэффективным.

Так, депутаты указывают, что уменьшение лимита до 100 евро привело к сокращению количества отправлений в Украине, уменьшение доходов международных почтовых и международных экспресс-перевозчиков, а также к активизации "серых" схем ввоза товаров через границу.

Законопроект №4279 предлагает ввести временные дополнительные реестры и обязать перевозчиков декларировать все товары.

В повестке дня четверга:

Аграрные расписки (2805-д)

Законопроект №2805 направлен на совершенствование законодательства, как сообщается в пояснительной записке, это позволит повысить простоту в обращении, эффективность, надежность аграрных расписок, а также расширить сферу их использования.

Среди основных нововведений законопроекта:

определение правовой природы аграрной расписки как ценной бумаги;

расширение круга субъектов, имеющих право выдавать аграрные расписки;

создание правовых условий выдачи многолетних аграрных расписок, выполнение по которым будет происходить частями;

усиление гарантий прав кредиторов в случае принудительного исполнения.

Новости по теме: Комитет ВРУ рекомендовал не расширять льготы для участников боевых действий

Ранее сообщалось, что в Украине завершилась регистрация кандидатов на промежуточные выборы народных депутатов Украины 28 марта 2021 года. По данным ЦИК, всего зарегистрированных 34 человека.