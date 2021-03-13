Окончания земельной реформы, реструктуризация валютных кредитов: Что ВР будет рассматривать на неделе
Среди вопросов - узаконивание списка предприятий запрещенных к приватизации
На следующей неделе (15-19 марта) Верховная Рада рассмотрит законопроекты об окончании земельной реформы, реструктуризации валютных кредитов и налогообложении зарубежных посылок. Об этом заявил Ярослав Железняк, передает Экономическая Правда.
В частности, во вторник планируют рассмотреть следующие вопросы:
Законопроект № 2194, которым предлагается внести изменения в Земельный кодекс относительно дерегуляции земельных отношений. Как сообщается на сайте кабмина, он окончательно оформляет земельную децентрализацию и устранит коррупционные риски в управлении земельными ресурсами.
Как ранее отмечал экс и. о. главы Минэкономики Павел Кухта, "2194 является одним из условий получения 700 млн долларов очень дешевой кредитной поддержки от Всемирного банка".
Законопроект № 2195 о продаже земельных участков через электронные аукционы. Как поясняют в кабмине, он регулирует правовое обеспечение прозрачности аукционов по продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности.
- Узаконивание списка предприятий запрещенных к приватизации (4020)
Законопроектом №4020 предлагается утвердить объекты, не подлежащие приватизации. Это акционерные общества, где доля государства не может быть менее 50 процентов + 1 акция - 9 объектов; хозяйственные общества и объединения, где доля государства 100 процентов, государственных коммерческих и казенных предприятий - 74 объектов; перечень объектов культуры и спорта - 133 объекта; перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации, но которые могут быть преобразованы в хозяйственные общества - 102 объектов; перечень объектов лесного хозяйства - 341 объект.
- Три законопроекта о реструктуризации валютных кредитов для тех, кто брал их еще при долларе по 8 (4475, 4398, 4399).
Законопроект №4475, вносит дополнения в Закон Украины "О потребительском кредитовании", в частности, в части проведения реструктуризации долгов по кредитам в иностранной валюте, перечисления всех денежных обязательств в гривневый эквивалент и списания неустойки по таким кредитным соглашениям.
Законопроект №4398, предусматривает проведение процедуры банкротства без привлечения арбитражного управляющего и возможность установления судом минимальной суммы погашения задолженности по кредиту.
То есть вносит изменения в Закон Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" и кодекса по процедуре банкротства в части реструктуризации задолженности валютных заемщиков через процедуру банкротства.
Законопроект №4399 предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ с прощенного долга.
В среду в ВР планируют рассмотреть следующие вопросы:
Законопроект №4278 позволит без налогообложения доставлять в Украину товары до 150 евро. В пояснительной записке говорится, что уменьшение лимита до 100 евро в 2019 году было неэффективным.
Так, депутаты указывают, что уменьшение лимита до 100 евро привело к сокращению количества отправлений в Украине, уменьшение доходов международных почтовых и международных экспресс-перевозчиков, а также к активизации "серых" схем ввоза товаров через границу.
Законопроект №4279 предлагает ввести временные дополнительные реестры и обязать перевозчиков декларировать все товары.
В повестке дня четверга:
- Аграрные расписки (2805-д)
Законопроект №2805 направлен на совершенствование законодательства, как сообщается в пояснительной записке, это позволит повысить простоту в обращении, эффективность, надежность аграрных расписок, а также расширить сферу их использования.
Среди основных нововведений законопроекта:
- определение правовой природы аграрной расписки как ценной бумаги;
- расширение круга субъектов, имеющих право выдавать аграрные расписки;
- создание правовых условий выдачи многолетних аграрных расписок, выполнение по которым будет происходить частями;
- усиление гарантий прав кредиторов в случае принудительного исполнения.
Ранее сообщалось, что в Украине завершилась регистрация кандидатов на промежуточные выборы народных депутатов Украины 28 марта 2021 года. По данным ЦИК, всего зарегистрированных 34 человека.