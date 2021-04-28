Оккупанты стоят и зигуют в городе, пережившем Бабий Яр, - Шарий о марше, посвященном дивизии СС "Галичина"

Анатолий Шарий Фото из открытых источников

Марш в центре Киева, посвященный дивизии СС "Галичина", - это настоящая нацистская оккупация. Его участники стоят в центре Киева, города, который пережил трагедию в Бабьем Яру, и зигуют.

Об этом в эфире ток-шоу "Украинский формат" на телеканале "Перший Незалежний" во время включения заявил лидер политической силы "Партия Шария" Анатолий Шарий.

Политик, комментируя "Марш вышиванок" ко дню создания дивизии "Галичина", который в эти минуты проходит в Киеве, отметил, что сейчас центром Киева идут сторонники тех, кто служил Гитлеру, и у него складывается впечатление, что того Киева, который был, уже не существует.

"Я буду говорить так, как есть: они приехали из своих схронов и половина их заняла горсовет, а половина марширует по городу Киеву, который для них ничего не значит и предков их здесь не было, которые освобождали этот Киев и так далее. Это оккупация, настоящая окупация, которую я могу сравнить с нацистской оккупацией. Вот эти вот оккупанты сейчас навязывают, они зигуют возле Арсенальной - сейчас рассказывают ребята, стоят и зигуют в городе, который пережил Бабий Яр", - подчеркнул Анатолий Шарий.

Политик прогнозирует, что реакции мира на сегодняшнее мероприятие в Киеве не будет.

"Это ненормально для всего цивилизованного мира, но цивилизованный мир сейчас, извините, как старая шлюха, прикроет глаза и в очередной раз не увидит вот этой ходы. И ничего не будет сказано, поверьте. Не будет Собеза ООН, не будет никакой ноты протеста и так далее. Все вот это схавают. Почему? Потому что выгодно сейчас закрывать глаза на этот беспредел, который устроил Зеленский в стране", - сказал Анатолий Шарий.

Напомним, сегодня, 28 апреля, в Киеве состоится "Марш вышиванок" в честь дня создания дивизии "Галичина". Организаторами выступают сообщество "Союз ветеранов войны с Россией", "Правый сектор. Киев", ВОО "Сокил". Такое мероприятие в столице проводят впервые.

Как сообщали, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива во время брифинга в ВРУ заявил, что Общественное движение "Патриоты - За жизнь" становится центром борьбы с фашизмом и нацизмом, которые сегодня возрождаются и укрепляются в Украине с разрешения властей.