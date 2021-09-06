В Крыму пытали задержанного замглавы Меджлиса Джелялова, - прокуратура

Двое суток ни членам семьи, ни адвокатам не сообщали о местонахождении заместителя главы Меджлиса

Офис генерального прокурора взял на контроль ситуацию с задержанием в оккупированном Крыму Наримана Джелялова, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом сообщает Офис генпрокурора .

Следствие получило информацию, что российские силовики пытали Джелялова.

Отмечается, что оккупанты двое суток не сообщали ни членам семьи, ни адвокатам о местонахождении Джелялова.

Такая же ситуация была и с другими задержанными крымскими татарами.

"К Нариману Джелялову были применены пытки и жестокое обращение. Нелегальные заключения людей, применение к ним пыток и бесчеловечное обращение с ними запрещены ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и признаются военными преступлениями", - заявили в прокуратуре.

Новости по теме: В Крыму силовики вывезли в неизвестном направлении замглаву Меджлиса

Напомним, ранее мы писали, что так называемая власть в Крыму подозревает пятерых задержанных крымских татар в совершении диверсии. Нариману Джелялу и пятерым задержанным крымским татарам грозит 15 лет тюрьмы.