В Крыму пытали задержанного замглавы Меджлиса Джелялова, - прокуратура
Двое суток ни членам семьи, ни адвокатам не сообщали о местонахождении заместителя главы Меджлиса
Офис генерального прокурора взял на контроль ситуацию с задержанием в оккупированном Крыму Наримана Джелялова, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Следствие получило информацию, что российские силовики пытали Джелялова.
Отмечается, что оккупанты двое суток не сообщали ни членам семьи, ни адвокатам о местонахождении Джелялова.
Такая же ситуация была и с другими задержанными крымскими татарами.
"К Нариману Джелялову были применены пытки и жестокое обращение. Нелегальные заключения людей, применение к ним пыток и бесчеловечное обращение с ними запрещены ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и признаются военными преступлениями", - заявили в прокуратуре.
Напомним, ранее мы писали, что так называемая власть в Крыму подозревает пятерых задержанных крымских татар в совершении диверсии. Нариману Джелялу и пятерым задержанным крымским татарам грозит 15 лет тюрьмы.