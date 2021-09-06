Задержанного в Крыму Джелялова отправили в СИЗО

На "суде" замглавы Меджлиса заявил, что обвинения в организации "диверсии" не доказаны

"Киевский районный суд" в оккупированном Симферополе арестовал на два месяца заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова. Российская власть обвиняет его в организации диверсии. Об этом сообщает правозащитная организация "Крымская солидарность" .

Отмечается, что Джелялов будет находиться в СИЗО до 4 ноября.

На суде обвинитель заявил, что зампред Меджлиса подозревается в "тяжком преступлении" и может скрыться от "правосудия".

Подчеркивается, что защита отверг эти доводы и просил избрать Джелялову меру пресечения в виде домашнего ареста.

Однако "суд" отклонил доводы адвокатов и поддержал позицию прокурора.

В частности на "суде" заместитель председателя Меджлиса заявил, что обвинения в организации "диверсии" не доказаны, а основной мотив его задержания и ареста - изоляция от общества.