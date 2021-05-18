Охрименко: Дело Медведчука - это чистый рэкет со стороны власти, какие бы красивые лозунги там ни звучали

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Действия власти в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука - это "чистый рэкет". Такое мнение высказал экономист Александр Охрименко.

По его мнению, главная задача власти - отобрать бизнес оппозиционного политика и перераспределить между "своими" олигархами.

"То, что мы видим в отношении Медведчука, — это рэкет. Ему пытаются создать проблемы как бизнесмену, но я надеюсь, что Медведчук отобьется и спасет часть имущества. Потому что когда начинается перераспределение собственности, сама собственность может разориться. А это очень плохо для экономики страны", - отметил экономист.

По его мнению, есть часть бизнесменов, которых власть хочет разорить.