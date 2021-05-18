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Охрименко: Дело Медведчука - это чистый рэкет со стороны власти, какие бы красивые лозунги там ни звучали

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"
Действия власти в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука - это "чистый рэкет". Такое мнение высказал экономист Александр Охрименко.
 
По его мнению, главная задача власти - отобрать бизнес оппозиционного политика и перераспределить между "своими" олигархами.
 
"То, что мы видим в отношении Медведчука, — это рэкет. Ему пытаются создать проблемы как бизнесмену, но я надеюсь, что Медведчук отобьется и спасет часть имущества. Потому что когда начинается перераспределение собственности, сама собственность может разориться. А это очень плохо для экономики страны", - отметил экономист.
 
По его мнению, есть часть бизнесменов, которых власть хочет разорить.
 
"Повторюсь, есть часть олигархов, которые подружились с Зеленским и проводят свою политику, и есть часть, которую они хотят разорить. Дело Медведчука — это чистый рэкет, какие красивые лозунги там бы ни звучали", - добавил Охрименко.
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