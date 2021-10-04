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Офшорный скандал. В Раде потребовали введения санкций СНБО против Зеленского

Владимир Зеленский на "Большой фракции"

 Сайт " Слуги народа"

Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко потребовал ввести санкции СНБО против президента Украины Владимира Зеленского после обнародования журналистского расследования "Оффшор 95", в котором рассказывается о том, как будущий глава государства прятал доходы в офшорах, а также был связан со скандальным украинским олигархом Игорем Коломойским.

В связи с этим Гончаренко подал депутатское обращение на имя президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, генпрокурора Ирины Венедиктовой и Нацагентству по вопросам противодействия коррупции (НАПК).

"Президента Украины Зеленского через паутину офшорных компаний связывают с реальным олигархом грязные деньги из прошлого. Имя этого олигарха - Игорь Коломойский. Он фигурирует в делах о выведении и отмывании денег "Приватбанка" по всему миру", - говорится в депутатском обращении.

Фото Алексей Гончаренко

Фото Алексей Гончаренко

Фото Алексей Гончаренко

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