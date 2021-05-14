Офис президента мог заранее согласовать с судом домашний арест Медведчука, - Чемерис

Владимир Чемерис Фото из открытых источников

Законодательство Украины последние несколько лет позволяет брать под стражу людей, которые критикуют власть, по статье государственная измена. При этом решение суда в отношении председателя политсовета "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука могло быть согласовано с Офисом президента. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил политический эксперт, правозащитник Владимир Чемерис.

"У нас такая практика существует уже лет 7 с тех пор, как были введены новые статьи в так называемую новую часть Уголовного кодекса. Практика заключается в том, что человек, который высказывает другую точку зрения или критикует власть, он обвиняется не больше не меньше, чем в госизмене", - сказал Чемерис.

Эксперт вспомнил дело журналиста Руслана Коцабы, которого обвинили в госизмене за выступ с антивоенной позицией и пост в соцсети с критикой власти.

"Чем эта статья хороша для прокуроров и для следствия, она предусматривает в Уголовно-процессуальном кодексе автоматическое взятие под стражу. Это очень просто, на колене что-то написал, обвинил человека в госизмене без каких-либо оснований и человек оказывается в СИЗО... Я думаю, он (судья. - Ред.) предложил такой вариант, что все-таки избирается мера пресечения домашний арест, но не то, что просит прокурор. Он это согласовал так или иначе с Офисом президента. Почему ОП на это пошел. Здесь были два соображения: политическое преследование лидера крупнейшей оппозиционной парламентской фракции. Для демократических стран это вообще прецедент огромный. Первое, это изменить политический ландшафт в Украине, но я думаю они поняли, что им это не удалось. Потому что мы имеем готового кандидата в президенты сейчас. А с другой стороны, это, возможно, было повышение ставок в игре с Кремлем, потому что кум Путина (Медведчук. - Ред.), но заявления чиновников Кремля они однозначны, я думаю, что другие не могли быть", - сказал правозащитник.

Как известно, 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить под круглосуточный домашний арест главу Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Таким образом суд не удовлетворил ходатайство прокуроров. Последние просили содержания под стражей с залогом в 300 миллионов гривен.