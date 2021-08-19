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Офис Крымской платформы будет работать ежедневно: Зеленский рассказал, чем он будет заниматься

Владимир Зеленский Instagram / Владимир Зеленский

В офисе будут рассматривать в основном гуманитарные вопросы

В офисе "Крымской платформы" будут рассматриваться важнейшие вопросы, в частности гуманитарные. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью, опубликованном “Украинской правдой”.

“Крымская платформа – это первый единственный институциональный площадка, которая будет работать не раз в год, а ежедневно в офисе Крымской платформы. И там будут рассматриваться важнейшие вопросы, прежде всего, гуманитарные”, - отметил глава государства.

Президент отметил, что сейчас Крым выглядит как “авианосец” и это уже не та жемчужина украинской земли у моря - "сегодня это милитаризованный полуостров, с ежедневным увеличением вооружения, сокращением коренного населения, уменьшением привлекательности природной, экологической, туристической, любого".

"Что можно сделать? Надо бить в колокола. Для этого нужно, чтобы была колокольня, были руки. Считаю, что до этого момента, до Крымской платформы, не было того звона. А вот люди и руки были и есть. Но покажите, пожалуйста, в какие колокола им бить, кроме сообщений в фейсбуке: "Наш Крым жаль, но мы вернемся"? Поэтому теперь будет Крымская платформа, которая каждую крымскую тему будет делать заостренной и актуальной, бить именно в тот колокол, о котором я говорил”, - подчеркнул глава государства.

Новости по теме: Единственный путь к освобождению крымских политзаключенных - прямые переговоры с Путиным, - Зеленский

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что участие в саммите "Крымской платформы", который состоится в понедельник, 23 августа, примут представители 44 стран. На уровне глав государств будут представлены 14 стран. Также страны будут представлять премьер-министры, главы парламентов и министры.

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