Офис Крымской платформы будет работать ежедневно: Зеленский рассказал, чем он будет заниматься

В офисе будут рассматривать в основном гуманитарные вопросы

“Крымская платформа – это первый единственный институциональный площадка, которая будет работать не раз в год, а ежедневно в офисе Крымской платформы. И там будут рассматриваться важнейшие вопросы, прежде всего, гуманитарные”, - отметил глава государства.

Президент отметил, что сейчас Крым выглядит как “авианосец” и это уже не та жемчужина украинской земли у моря - "сегодня это милитаризованный полуостров, с ежедневным увеличением вооружения, сокращением коренного населения, уменьшением привлекательности природной, экологической, туристической, любого".

"Что можно сделать? Надо бить в колокола. Для этого нужно, чтобы была колокольня, были руки. Считаю, что до этого момента, до Крымской платформы, не было того звона. А вот люди и руки были и есть. Но покажите, пожалуйста, в какие колокола им бить, кроме сообщений в фейсбуке: "Наш Крым жаль, но мы вернемся"? Поэтому теперь будет Крымская платформа, которая каждую крымскую тему будет делать заостренной и актуальной, бить именно в тот колокол, о котором я говорил”, - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что участие в саммите "Крымской платформы", который состоится в понедельник, 23 августа, примут представители 44 стран. На уровне глав государств будут представлены 14 стран. Также страны будут представлять премьер-министры, главы парламентов и министры.