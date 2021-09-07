Одного из замов главы ОПУ могут уволить из-за конфликта с Татаровым и Ермаком, - СМИ

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Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов оказался под угрозой увольнения, передает "Зеркало недели" со ссылкой на Telegram-канал "УП. Off the record".

По данным анонимных источников, Смирнов "слишком часто имеет собственное мнение и пытается доносить альтернативную информацию до президента, что раздражает Андрея Борисовича".

"Даю 90% вероятности, что в ближайший месяц-два, Андрюха уйдет", — говорят собеседники "УП" во власти.