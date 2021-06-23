Обвинения против Лесика надуманные, справедливость рано или поздно восторжествует, - Черный

Виктор Черный 112ua.tv

Все обвинения в адрес депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андрея Лесика - надуманные, в частности, обвинения о посте в Фейсбуке. При этом справедливость в судебном процессе восторжествует рано или поздно. Об этом на телеканале "Перший Незалежний" заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Черный.

"Даже если это (репост гиперссылки. - Ред.) сделал он, хотя в то время он не мог, и это факт установленный сегодня. Совершенно надуманное обвинение, которое мы сегодня услышали в заседании суда. Поэтому я думаю, что справедливость восторжествует, хотя это дело политическое и мы это прекрасно понимаем. Думаю, что возможно даже в сегодняшнем заседании будет принято некое правовое решение, а главное на следующем заседании будет принято решение по сути, которое точно будет справедливым, я думаю это произойдет", - сказал Черный.

По его словам, даже если сейчас дело не дойдет до логического завершения, справедливость обязательно восторжествует. После ухода нынешней власти.

"Не произойдет сейчас, произойдет потом в апелляции, когда поменяется эта власть, которая идет путем Порошенко, путем предыдущих структур, которые здесь в Харькове устраивали то, что мы сегодня видели", - подытожил политик.