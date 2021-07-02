live
Новости » Политика Читати новину українською

"Общак" Офиса Зеленского составляет 60-80 миллионов долларов в месяц, - Лерос

Гео Лерос Фото из открытых источников

У президента Владимира Зеленского создали "общак" на 60-80 миллионов долларов в месяц, из которого финансируют депутатов "монобольшинства".

Об этом заявил народный депутат Украины Гео Лерос в эфире телеканала "Прямой".

"Сегодня 236 народных депутатов "Слуги народа" получают конверт из офиса Президента, который наполняется олигархами. На сегодня так называемый "общак" офиса Зеленского составляет от 60 до 80 миллионов долларов ежемесячно", - сообщил Лерос.

Кроме этого, Лерос подчеркнул, что из этого "общака", созданного из денег так называемой "большой стройки", также финансируются некоторые средства массовой информации.

"Они создали "общак", чтобы наполнять его, и из него платят конверты неконтролируемым СМИ, которые вдруг перестали вспоминать два слова - "Зеленский" и "Ермак" - в негативном контексте", - отметил парламентарий.

Лерос также отметил, что Зеленский и Ермак и полностью контролируют правоохранительные органы в Украине.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Земля на продажу: Топ-20 самых актуальных вопросов о земельных отношениях в Украине после 1 июля Открытие рынка земли, украинские футболисты в 20-е лучших и представительство Apple в Украине: Главное на утро 1 июля Открытие рынка земли, повышение прожиточного минимума и пенсий: Что изменится в Украине с 1 июля Монетизация льгот в Украине: Как планируют изменить условия бесплатного проезда в общественном транспорте

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект