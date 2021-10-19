ОБСЕ возобновила патрулирование с базы в Горловке

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Команда Миссии отметила, что ранее зафиксированные навесной замок и цепь убрали из автомобильных ворот передовой патрульной базы

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ восстанавливает патрулирование со своей передовой патрульной базы в Горловке. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"В 15:40 18 октября команда Миссии отметила, что ранее зафиксированные навесной замок и цепь убрали с автомобильных ворот передовой патрульной базы (ППБ) Миссии в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) и что эти ворота были открыты", - говорится в публикации.

Перед зданием базы наблюдатели видели ранее установленную палатку, однако не зафиксировали людей и транспортных средств поблизости.

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Таким образом, команда СММ покинула ППБ миссии для осуществления патрулирования и вернулась в 16:03.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что решение Постоянного совета ОБСЕ № 1117 предусматривает обеспечение безопасного и надежного доступа Миссии по всей Украине.

"Неограниченный и безусловный доступ ко всем районам является критически важным для обеспечения эффективного мониторинга и отчетности о ситуации безопасности, а также выполнения других предусмотренных мандатом задач", - сказано в отчете.

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Как сообщалось ранее, ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе из соображений безопасности. Поскольку уже несколько дней под отелем, где проживают члены миссии, проходит "акция протеста".