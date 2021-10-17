ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на Донбассе: Что известно

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Несколько дней под отелем, где поселены члени миссии, проходит "акция протеста"

ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе из соображений безопасности. Поскольку уже несколько дней под гостиницей, где проживают члены миссии ОБСЕ, проходит "акция протеста". Об этом сообщает Reuters.

"Из - за опасений за нашу безопасность, из-за правил и соображений безопасности мы приостановили наши операции", - заявил главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

При этом он добавил, наблюдатели пока не чувствуют угрозу со стороны "протестующих".

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Ранее в США заявляли, что Россия заблокировала проведение ежегодного совещания ОБСЕ по реализации человеческого измерения, которая должна была состояться 27 сентября в Варшаве.