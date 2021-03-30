Обострение на Донбассе: Рада требует от России немедленно прекратить боевые действия

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Украина также обратилась и к другим странам для поддержания этой политики

Верховная Рада одобрила заявление из-за обострения на Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих вблизи населенного пункта шумы. Об этом стало известно во время заседание парламента.

Решение поддержало 308 народных депутатов.

"Верховная Рада требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, их оружие и технику и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами", - говорится в тексте документа.

Кроме этого, нардепы призвали парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить агрессивную политику РФ, в том числе последнюю волну эскалации в зоне конфликта.

"Рада приветствует усилия президента Украины Владимира Зеленского по неотложной активизации контактов в "нормандском формате" с целью побуждения России к выполнению ею своих обязательств как стороны конфликта", - указано в постановлении.

Также ВР призывает мировое сообщество к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Россию для прекращения агрессии.

"Совет обращается к международных организаций и международных юрисдикционных институтов с призывом принять все возможные меры для расследования случаев серьезных нарушений международного права в ходе вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - подчеркивается в документе.

Напомним, что 26 марта на Донбассе из-за обстрела незаконных вооруженных формирований в районе поселка Шумы погибло четверо украинских военнослужащих. НВФ открыли огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Украинская делегация ТКГ обратилась к ОБСЕ с просьбой провести внеочередное заседание безопасности подгруппы по поводу этого вопроса. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение переговоров с лидерами "нормандской четверки".