Обманутые Зеленским избиратели запустили всеукраинский флешмоб "Я отзываю свой голос"

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

В сети набирает популярность новый флешмоб. Общественная страница "ЗеИмпичмент" в социальной сети Facebook предлагает пользователям установить уникальную рамку, на которой изображен президент Украины Владимир Зеленский и подпись "Я отзываю свой голос!".

В организации считают, что Владимир Зеленский не только не выполнил свои предвыборные обещания, а и полностью изменил риторику, наплевав на собственных избирателей.

Акцию уже поддержал ряд политиков, народных депутатов, лидеров общественного мнения.

"Я хочу отозвать свой голос, отданный во втором туре за человека, играющего роль президента моей страны", - пишет Артем Марчевский.

"Думаю, многим стыдно признавать, что во втором туре голосовали за Зеленского", - пишет Валентин Хмырев.

"Знал бы, что это "слуга" США и Сороса, а не народа - порвал бы бюллетень", - поделился Николай Гордийчук.

"Я отзываю свой голос! Потому что брехун! Где прекращение войны! Где снижение тарифов! Почему отобрали льготы у пенсионеров!" - комментирует Виктор Арнаут.

"Я отзываю свой голос. Только хуже стало. Так дальше жить невозможно", - дополняет Виктор Шубин.

Установить рамку в своем Facebook можно нажав ЗДЕСЬ.

Снимок. Фото: Facebook

Снимок. Фото: Facebook

Снимок. Фото: Facebook

Снимок. Фото: Facebook

Снимок. Фото: Facebook

Снимок. Фото: Facebook