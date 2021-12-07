"Обещания президента - мыльный пузырь": украинцы высказались о "тысяче Зеленского", госперевороте и давлении на Медведчука

Владимир Зеленский. Пресс-марафон 26 ноября 2021 года Офис президента

Не только театры, кино и фитнес-клубы. Кабинет министров решил расширить перечень услуг, на которые украинцы смогут потратить деньги из так называемой "президентской тысячи" за полный курс вакцинации против коронавируса. Так, к списку добавилась еще покупка книг.

Понять эту логику достаточно сложно: получается, что людям на праздники придется сидеть в холодных жилищах и с пустым холодильником, зато можно будет "покачаться" на тренажерах, посмотреть кино или почитать книжку. Украинцы в программе "Чуємо кожного" высказались на этот счет.

"Они не знают, как нас купить, так пускай отдадут свои зарплаты пенсионерам и тем, кто в этом нуждается. А сами поживут на минималку, как те люди, которые бутылки и макулатуру собирают… Если бы он (президент - Ред.) мне деньги в карман дал, то я бы завтра пришла и две прививки бы сделала. А так я не делаю, потому что зачем мне театры, когда кругом коронавирус? Поддерживать средний бизнес мне не надо, я сама 40 лет проработала, а за душой ни копейки", - высказались жители Запорожья и Херсона.

"Мне кажется, что это, как и большинство идей нашего президента, просто мыльный пузырь. Потому что ну какой пенсионер с пенсией 2 000 или 1 800 гривен поедет отдыхать, например, в Карпаты?.. Он просто возвращает тот налог, который с нас взяли", - поделились мнением жители Николаева и Киева.

Ой, снега, снега белого насыпала зима! Пугал гарант нас путчем, проснулись - а "нема"! Несмотря на анонсные заявления президента Владимира Зеленского насчет якобы подготовки государственного переворота, ничего особенного, помимо нескольких митингов 1 декабря не произошло. Перед этим глава государства еще придержал градус интриги и поменял руководителя управления контрразведки СБУ. За что уволили предыдущего начальника и за какие заслуги назначили нового - никто, конечно же, не объяснил. Украинцы поделились мнением о том, кому подготовили все эти истории с запугиванием людей, оппозиции, а также подготовке госпереворота.

"Я не пойму, зачем этот переворот? Что он нам даст?.. Слышала про госпереворот. Рассчитан он был на дураков, которых не оказалось. Там же только полиция была и никого больше. Делали это для того, чтобы отвлечь внимание. Президент сказал, что нам лучше живется и что снизили коммунальные услуги. Не знаю, где, может там у него снизили, а у нас поднимают", - поделилась мнением жительница Николаева.

"Сколько он всего обещал: и что Порошенко посадит, и мир, и что народ бежать из Украины не будет, а что получили? Еще хуже стало, чем было… Госпереворот затеяли, потому что им попросту делать нечего", - высказались жители Краматорска и Николаева.