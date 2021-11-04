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Нужна мягкая сила: Верещук рассказала, как будет действовать в вопросе реинтеграции Донбасса

Ирина Верещук

 Фото из открытых источников

Уже на следующей неделе министр планирует поехать в регионы

Новоназначенный вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заверила, что в вопросе реинтеграции Донбасса будет пользоваться принципом "мягкой силы". Об этом она рассказала во время брифинга в кулуарах парламента.

"Для этого нужна мягкая сила. Нам нужно демонстрировать и делать все, чтобы люди чувствовали, что они нужны нашему государству, что они здесь являются хозяевами, что несмотря на то, из Львова, Краматорска, Донецка или Луганска – мы все украинцы. Я искренне надеюсь, что эта мягкая сила сработает. Я говорю о реинтеграции, потому что деоккупация – это к нашей армии, это другая стратегия", – подчеркнула Верещук.

При этом новоназначенный министр добавила, что на следующей неделе планирует поехать на Донбасс – общаться с людьми.

Напомним, 4 ноября Верховная Рада назначила нардепа "Слуги народа" Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. 

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