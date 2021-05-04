Нуланд прибудет в Украину вместе с Блинкеном

Фото из открытых источников

Они будут находиться в Киеве с 4 по 6 мая

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд будет находиться с визитом в Украине вместе с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает "Укринформ"со ссылкой на сообщение Госдепартамента США.

"Заместитель госсекретаря США (Виктория) Нуланд посетит Лондон (Великобритания), а также Киев (Украина) в период с 4 по 6 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Нуланд будет сопровождать Блинкена во время его европейского турне.

Новости по теме: Блинкен провел телефонный разговор с Кулебой: О чем говорили

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты Америки готовы усилить поддержку Украины в различных сферах.