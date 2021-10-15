Нуланд предложила России создать на территории ОРДЛО коммерческий банк, - СМИ

Виктория Нуланд Reuters

Замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд в ходе своих встреч с российскими чиновниками в Москве озвучила предложение создать на территории ОРДЛО коммерческий банк. Об этом с ссылкой на собственные источники сообщает Телеграм-канал "Вашингтонский обком".

"По информации наших источников, близких к переговорному процессу, на встрече с Дмитрием Козаком, курирующем в Администрации президента РФ направление работы с ЛДНР, замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд озвучила предложение создать на территории непризнанных республик коммерческий банк", - говорится в публикации.

При этом отмечается, что, по мнению американской стороны, работа банковского учреждения, через предоставление классических финансовых услуг, должна упростить жизнь населения на неподконтрольных Киеву территориях и способствовать выходу из серой зоны торговых отношений между Украиной и ОРДЛО, путем обслуживания крупных промышленных предприятий, убрав тем самым коррупционную составляющую.

Окончательно договоренности сторон будут закреплены на встрече президентов Байдена и Путина в декабре.

Напомним, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что во время переговоров заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с замгоссекретаря США Викторией Нуланд была проведена инвентаризация проблем для продвижения вперед.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала "продуктивной" ее встречу с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Издание "Коммерсант" сообщало, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на переговорах в Москве якобы выступила за особый статус Донбасса для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Напомним, заместитель главы Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд 11 октября начала трехдневный визит в Россию, во время которого провела ряд встреч и обсудила актуальные для двух государств и мира вопросы.

Стоит отметить, что США отменили санкции против некоторых россиян в обмен на согласие России на визит заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москву.