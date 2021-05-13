Новый премьер Словакии посетит Украину через две недели

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер Фото из открытых источников

Ключевыми темами визита будут торговля, инвестиции, энергетическая безопасность и инфраструктурные проекты

Новый премьер-министр Словакии Эдуард Гегер в конце мая прибудет в Украину с официальным визитом. Об этом после встречи с Гегером в Братиславе сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

"Ключевые темы нашей встречи с премьер-министром Словакии Эдуардом Гегером — торговля, инвестиции, энергетическая безопасность, инфраструктурные проекты. Украина и Словакия остаются надежными партнерами и друзьями. Будем рады приветствовать господина премьер-министра через две недели в Украине", - написал глава внешнеполитического ведомства.

Кулеба принял участие во встрече центральноевропейской пятерки, объединяющей Австрию, Словакию, Словению, Венгрию и Чехию.

Он предложил три приоритетных направления взаимодействия Украины и пяти стран Центральной Европы: вакцинация населения, безопасные путешествия граждан и поддержка бизнеса в условиях пандемии.

Напомним, министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно ле Мэр прибыл из первым официальным визитом в Украину.

Сегодня ле Мэр анонсировал подписание с Украиной четырех стратегических межправительственных соглашений на 1,3 млрд евро.