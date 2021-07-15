Новый руководитель МВД: Шмыгаль внес представление на Монастырского

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Представление внесено по предложению фракции "Слуга народа".

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес кандидатуру народного депутата Дениса Монастырского на должность главы Министерства внутренних дел. Об этом говорится в заметке народного депутата Ярослава Юрчишина в Facebook.

На сайте парламента документа еще нет, но у председателя Верховной Рады подтвердили, что соответствующее представление поступило в парламент.

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Напомним, Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, которую он занимал более 7 лет утром 15 июля. Прогнозировалось, что назначение кандидата на должность нового министра Дениса монастырского состоится в пятницу, 16 июля.