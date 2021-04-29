Новый глава Минэнерго задекларировал за прошлый год более 5 млн гривен
Также он задекларировал 152 тыс. долларов наличными
Новоназначенный министр энергетики Герман Галущенко за прошлый год задекларировал 5,145 млн грн доходов. Соответствующая информация размещена в его декларации как кандидата на должность министра.
Как отмечается, 1,8 млн грн Галущенко получил как зарплату в "Энергоатоме", еще 222,7 тыс. грн зарплаты по совместительству в КНУ им. Т. Шевченко, 1,78 млн грн зарплаты по основному месту работы в "Энергоатоме", а также 3,135 млн грн гонораров от Международного арбитражного суда при Международной торговой палате.
Жена чиновника Ольга Богданова в прошлом году задекларировала 643 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности, 23 тыс. грн процентов и 61,4 тыс. грн зарплаты в компании "Простор 86".
Что касается наличности, то сам Галущенко задекларировал 152 тыс. долларов, а его жена - 180 тыс. долларов. На счетах у министра 855,3 тыс. грн, 112,6 тыс. долларов и 14 евро, а у его жены - 29,7 тыс. грн.
Как отмечается, новоназначенный министр владеет домом площадью 319,7 кв. м в Киевской области и квартирой площадью 45,5 кв. м в Киеве. В совместной собственности с Игорем Станивым Галущенко имеет квартиру в столице площадью 64,3 кв. м. Также в декларации он указал три земельных участка (1885 кв. м, 2112 кв. м и 927 кв. м) в Киевской области.
В собственности Богдановой находится квартира в столице площадью 63,5 кв. м в общей собственности с матерью.
Согласно декларации Галущенко имеет право пользования автомобилем Mercedes GLS-350 2017 года выпуска, а его жена - право пользования автомобилем Land Rover 2018 года выпуска.
Кроме этого, Ольга Богданова является конечным бенефициаром компании "Простор 86" (100% уставного капитала) и совладельцем права интеллектуальной собственности на знак для товаров и услуг №171378.
Напомним, на заседании 29 апреля Верховная Рада назначила новым главой Министерства энергетики Украины Германа Галущенко.