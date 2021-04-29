Новый глава Минэнерго задекларировал за прошлый год более 5 млн гривен

Герман Галущенко Фото из открытых источников

Также он задекларировал 152 тыс. долларов наличными

Новоназначенный министр энергетики Герман Галущенко за прошлый год задекларировал 5,145 млн грн доходов. Соответствующая информация размещена в его декларации как кандидата на должность министра.

Как отмечается, 1,8 млн грн Галущенко получил как зарплату в "Энергоатоме", еще 222,7 тыс. грн зарплаты по совместительству в КНУ им. Т. Шевченко, 1,78 млн грн зарплаты по основному месту работы в "Энергоатоме", а также 3,135 млн грн гонораров от Международного арбитражного суда при Международной торговой палате.

Жена чиновника Ольга Богданова в прошлом году задекларировала 643 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности, 23 тыс. грн процентов и 61,4 тыс. грн зарплаты в компании "Простор 86".

Что касается наличности, то сам Галущенко задекларировал 152 тыс. долларов, а его жена - 180 тыс. долларов. На счетах у министра 855,3 тыс. грн, 112,6 тыс. долларов и 14 евро, а у его жены - 29,7 тыс. грн.

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Как отмечается, новоназначенный министр владеет домом площадью 319,7 кв. м в Киевской области и квартирой площадью 45,5 кв. м в Киеве. В совместной собственности с Игорем Станивым Галущенко имеет квартиру в столице площадью 64,3 кв. м. Также в декларации он указал три земельных участка (1885 кв. м, 2112 кв. м и 927 кв. м) в Киевской области.

В собственности Богдановой находится квартира в столице площадью 63,5 кв. м в общей собственности с матерью.

Согласно декларации Галущенко имеет право пользования автомобилем Mercedes GLS-350 2017 года выпуска, а его жена - право пользования автомобилем Land Rover 2018 года выпуска.

Кроме этого, Ольга Богданова является конечным бенефициаром компании "Простор 86" (100% уставного капитала) и совладельцем права интеллектуальной собственности на знак для товаров и услуг №171378.

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Напомним, на заседании 29 апреля Верховная Рада назначила новым главой Министерства энергетики Украины Германа Галущенко.