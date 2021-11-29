Новые санкции ЕС против Беларуси вступят в силу 2 декабря, - МИД Эстонии

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Список лиц и компания, попавших в санкционный лист, будет обнародован только с официальным пакетом санкций

Пятый пакет санкций Европейского Союза против Беларуси должен вступит в силу в четверг, 2 декабря. Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, передает ERR.

"Подготовка пятого пакета санкций в отношении Беларуси близится к завершению, и его планируется принять на этой неделе. Планируется, что это будет 2 декабря", - заявила она.

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Напомним, ранее мы писали, что министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.

Ранее сообщалось, что США и Европейский Союз планируют сотрудничать по наложению санкций на авиакомпании третьих стран, которые помогают нелегальным мигрантам добраться до Беларуси. Кроме этого, глава Еврокомиссии добавила, что ЕС и США расширят санкции в отношении Беларуси за организацию миграционного кризиса на европейской границе.