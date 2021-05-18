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Новому министру здравоохранения поставят жесткие дедлайны, - Шмигаль

Денис Шмыгаль Правительственный портал

Они будут касаться невыполненной работы предшественником

Нового руководителя Министерства здравоохранения после утверждения в должности будут ждать четко поставленные задачи, которые потребуют быстрого выполнения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Перед новым министром будут стоять очень четкие задачи и жесткие дедлайны по тем вещам, которые пока не выполнены министерством, но точно должны быть сделаны как можно быстрее", - отметил он. 

При этом Шмыгаль добавил, что в работе Максима Степанова на посту министра здравоохранения были и положительные, и отрицательные моменты.

"Максим Степанов пришел на свою должность в одно из самых сложных времен для украинской медицинской системы. И есть много вещей, за которые мы точно все можем сказать ему спасибо. Но есть и проваленные задачи, которые нельзя игнорировать", - отметил премьер-министр.

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Напомним, 14 мая двое министров написали заявления о своей отставке с должностей. Уйти с постов по собственному желанию захотели министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

В тот же день, в Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Сегодня, 18 мая, Верховная Рада уволила Владислава Криклия, Игоря Петрашко и Максима Степанова.

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