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Нового главу "Нафтогаза" выберут на конкурсе до 1 мая 2022 года

Фото из открытых источников

В течение недели объявят конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил в течение недели объявить конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Члены совета должны избрать нового председателя правления до 1 мая 2022 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Конкурс должен закончиться в ноябре 2021 года с тем, чтобы у нового состава наблюдательного совета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность председателя правления и провести конкурс на его избрание не позднее чем до 1 мая 2022 года", - написал он.

Как добавил Шмыгаль, критериями выбора и оценки эффективности работы членов наблюдательного совета должны быть профессиональные и квалификационные характеристики, опыт, который бы соответствовал стратегии Компании, в том числе в части увеличения газодобычи, привлечения инвестиций, производства энергии и топлива из возобновляемых источников энергии, торговли и поставок энергии и топлива.

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Как сообщалось ранее, правительство приняло решение по увольнение с должности главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева. Решение об отстранении чиновника от исполнения служебных обязанностей было принято в связи с его неудовлетворительной работой в 2020 году.

 

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