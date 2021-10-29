Новая резолюция ООН может содержать положение о Крымской платформе

Фото из открытых источников

Украинская делегация внесла проект резолюции по правам человека в Крыму и милитаризации полуострова

Обновленная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе может содержать положение о Крымской платформе. Об этом в комментарии "Укринформу"рассказал заместитель руководителя ОП Андрей Сибига, посетивший штаб-квартиру ООН 27-28 октября, сообщает "Европейская правда".

28 октября украинская делегация внесла проекты резолюции по правам человека в Крыму и милитаризации полуострова и частей Черного и Азовского морей на рассмотрение Генассамблеи ООН.

По словам Сибиги, он провел переговоры с должностными лицами организации, во время которых речь шла о резолюциях по Крыму.

"Речь идет прежде всего об обновленной, скажу больше-усиленной резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму... в этой усиленной резолюции содержится положение относительно Крымской платформы", - отметил он.

В случае принятия резолюции, которая будет вынесена на голосование в декабре, впервые официальный документ ООН будет содержать ссылку на Крымскую платформу.

Кроме того, резолюция будет предусматривать дополнительные положения в отношении крымских татар как коренного народа Украины, добавил Сибига.

"Еще в ней будут осуждаться перепись населения российскими властями, привлечение молодежи к военным учениям на оккупированной территории", - сказал он.

Новости по теме: Кулеба: ООН проигнорировала саммит Крымской платформы по политическим мотивам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после запуска "Крымской платформы" страна продолжит работу на пяти направлениях.