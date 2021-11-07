Нормандский формат под вопросом: У Зеленского сделали заявление по саммиту
Встречи в формате не проводились уже год
Дальнейшая работа нормандского формата с участием Украины, Франции, Германии и России - под вопросом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сообщает телеканал "Дом".
"Сам нормандский формат, его продолжение - под большим вопросом. Никак не могут договориться насчет следующего саммита в нормандском формате на высшем уровне, даже министры пока не встречаются", - заявил он.
По его словам, и политическая часть, политический порядок нормандского формата под большим вопросом, в том числе и экология.
"Пока ответа нет, хотя это очень правильная тема для обсуждения на высоких уровнях в нормандском формате", - пояснил Никифоров.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что его российский коллега Сергей Лавров продолжает избегать встречи со своими коллегами в "нормандском формате".