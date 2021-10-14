Нимченко: Все дела против Медведчука – это политический и моральный террор

Василий Нимченко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Все уголовные дела против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука – это политический и моральный террор. Об этом народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко заявил в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Какая подрывная деятельность, завербовка? Вы же понимаете, что это уже выдумки от лукавого, граничащие уже с клиникой. А называется это политический террор, прямой политический террор и моральный", – сказал он.

Парламентарий также подчеркнул, что все юристы понимают, что перспектив в деле Медведчука нет.

"Назначение нового круглосуточного домашнего ареста Медведчуку – это незаконно, это результат политических репрессий против лидера ОПЗЖ, исходя из той идеологии, которая пропагандируется Медведчуком и нашей политсилой на предмет народовластия и соблюдения Конституции в стране… И то, что здесь нет никаких перспектив в этом деле, понятно всем юристам, в том числе и юристам из команды с Банковой. Но перед ними стоит один вопрос - как заглушить идеологию и деятельность политической партии и ее лидера, вот там надо искать корень", – отметил нардеп.

Нимченко также уверен, что все дела против Медведчука – это политический и моральный терроризм.

"Безусловно, мы найдем форму защиты, у нас большая надежда и уверенность, что мы найдем понимание и поддержку граждан. И это на сегодняшний день мы считаем одним из актуальнейших вопросов, потому что людям уже все становится понятно – когда непосредственно президент занимается пропагандой, вынося на обсуждения и не обоснованы обвинения, кто враг народа…" – сказал парламентарий.

Напомним, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Виктору Медведчуку. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.