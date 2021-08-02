Нимченко: Власть преследует Медведчука за то, что он раскрыл Дюссельдорф+ и Роттердам+, это не иначе как политические репрессии

Василий Нимченко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Действующая украинская власть преследует председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука за то, что он раскрыл схемы Дюссельдорф+ и Роттердам+, и уголовное дело против него не иначе как политические репрессии. Такое мнение выразил народный депутат от ОПЗЖ Василий Нимченко.

"В чем вина Медведчука? В том, что он раскрыл "Дюссельдорф+", "Ротердам+"? Второй год лежит без движения дело о том, что Левус и команда сообщили заведомо ложные данные по измене Родине, и никто не ведет следствие – всем нужно найти что-то против ОПЗЖ. Это называется не иначе как политические репрессии", - отметил он.

При этом Нимченко подчеркнул, что именно таким образом создавалось Главное политическое управление в 20-е годы прошлого века, которое давало команду "фас" преследовать всех ненадежных и их семьи.

"А у нас уже проводят обыски у матерей, у всех, кто работает на идеологии восстановления народовластия в Украине, что является основой деятельности ОПЗЖ, которую возглавляет Медведчук. Ему инкриминируется нарушение законов и обычаев войны – пусть судьи и следователи почитают элементарные вещи, начиная с Гаагской конвенции, где написано, что такие действия должны быть направлены против мира и безопасности человечества. Член гуманитарной группы по установлению мира на Донбассе обвиняется, с подачи Парубия, что он нарушил законы и обычаи войны. Во-вторых, когда идет такой вопрос, то у нас президент поставил вопрос, что у нас война, как этого требует статья 106? Может, ВР рассматривала представление президента? Но у нас были боевые полеты Су-27, которые занимались бомбардировкой мирных городов. Вот о чем говорил Виктор Владимирович: применение ВСУ против своего народа – это преступление. А когда он задал вопрос, давайте вести речь не пушками, а словами и обращениями к людям, он был обвинен в сепаратизме. Виктор Владимирович первого уволенного вывел еще в мае 14-го года, а его обвиняют в нарушении правил ведения войны. Это все навязывают прокуратуре с Банковой, потому что на сегодняшний день за ведение этого дела взялось ГБР", - отметил политик.

Нимченко добавил, что в настоящее время обоснованного обвинения против Виктора Медведчука нет.

"Я хочу напомнить судьям и прокурорам решение Конституционного суда от 20 октября 2011 года, где четко сказано, что обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем. Указанные доказательства не имеют юридической силы. Как юрист, как судья, могу сказать, что в данном случае у нас нет не то что состава преступления, у нас нет действия преступления", - резюмировал он.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, в отношении телеканалов применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти незаконно отключили телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.