Нимченко о решении суда по делу Медведчука: Это первый этап победы, ведь суд признал необоснованность обвинений

Василий Нимченко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Сегодняшнее решение суда по делу председателя "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука - это первый этап победы, ведь суд признал необоснованность обвинений для меры пресечения в виде взятия под стражу.

Такое мнение в эфире телеканала "Перший Незалежний" выразил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко.

"Я не могу сказать, что это победа. Победой является оправдательный приговор при рассмотрении дела в суде. В данном случае - это первый этап победы, однозначно, необоснованность обвинений, ведь отказались принять ходатайство о взятии под стражу... Нет оснований для тяжких преступлений", - отметил политик.

При этом он подчеркнул, что в самом зале суда был средний уровень накала. "Спека" исходила от государственного обвинения. Вы же понимаете, согласно Конституции, прокуратура является государственным обвинителем. Она должна обвинять людей и контролировать досудебное следствие. Вот мы сегодня и увидели, какое это было государственное обвинение... Такого я еще не видел, когда нет доказательной базы, а обвиняют человека в измене Родине. Это 111, которая прямо говорит - прямой умысел во вред суверенитету, экономической безопасности и территориальной целостности. Что вы думаете, мы услышали, прямой умысел? Его не было", - сказал Нимченко.

Напомним, сегодня, 13 мая, в 13:00 началось заседание Печерского райсуда, где рассматривается дело председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы - Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали, на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", - подчеркнул оппозиционный политик.