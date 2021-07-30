Нимченко о деле Медведчука: Мы рассчитываем не на решение суда, а на справедливый суд

Василий Нимченко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

В деле в отношении народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука есть ожидание не на решение суда, а на справедливый суд.

Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний" во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Василий Нимченко.

Политик, отвечая, что ожидает от заседания Киевского апелляционного суда, который будет рассматривать апелляционную жалобу стороны защиты лидера оппозиции Виктора Медведчука на продление ему круглосуточного домашнего ареста, отметил, что оппозиция не ожидает решения суда, а ожидает справедливого суда.

"Она (власть. - Ред.) не пойдет ни на какие ни переговоры, ни соглашения, тем более, на сотрудничество в интересах народа, потому что оппозиция, наша политическая сила "Оппозиционная платформа - За жизнь", она выложила всю стратегию, четыре направления, в том числе, индустриализация, мир, социальная защита граждан. Что здесь непонятного? На это не идет власть, им это не выгодно. Они не ведут вопрос о мире в том смысле, как это было изложено в Париже, и со стороны Байдена уже было сказано. Я уже не говорю о госпоже Меркель. Что будет сегодня?... Мы рассчитываем на справедливый суд. Не на решение суда, а на справедливый суд. А справедливый суд- это прекращение производства по делу из-за отсутствия событий преступления в действиях Виктора Владимировича, - другого пути законного нет", - сказал Василий Нимченко.

"Нам очень печально, что судьи не пользуются нормой прямого действия Конституции, это ст. 129 - судья независимый и руководствуется верховенством права", - добавил нардеп.

Василий Нимченко заявил, что на судебную ветвь идет давление с Банковой и все регулируется властью.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, в отношении телеканалов применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти незаконно отключили телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.