Николай Скорик о пресс-конференции Зеленского: 73% голосовавших ждали от президента совсем другого

Николай Скорик Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Оппозиция, пресса, бизнес, простые граждане – никто не понимает "глубины" реформ и искренности действий президента Украины Владимира Зеленского. Так прокомментировал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик пресс-конференцию Владимира Зеленского.

Оппозиционный депутат отметил, что 73% голосовавших за Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году ждали от нового главы государства совсем другого.

"В своей предвыборной кампании Зеленский не обещал многократного повышения тарифов, отсутствия даже попыток вернуть мир, преследования оппозиции, свободной прессы и национального бизнеса. Не обещал бесконтрольную приватизацию, игорный бизнес и распродажу сельхоз земель. Не обещал покупку AIRBUS-ов вместо АН-ов и старых натовских катеров вместо возврата своего судостроения. Зеленский считает себя лучшим. А то, что большинство этого не видит, означает для президента, что они враги. По его высказываниям и действиям можно сделать вывод, что он считает, что нет такого народа, который нельзя было бы спрятать в тюрьму. Это ошибка и она, к сожалению, будет не только его поражением, но и страны, с которой Зеленский себя отождествляет", - резюмировал Николай Скорик.