Николай Азаров: Продление ареста Медведчуку - это беспредел и расправа, поскольку все обвинения сфабрикованы

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время судебного заседания 112ua.tv

Продление домашнего ареста председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку является беспределом и расправой, поскольку все обвинения против него сфабрикованы. Об этом в интервью "Першому Незалежному" заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Это беспредел, по сути дела – расправа. Все обвинения сфабрикованы. Мне это хорошо знакомо, потому что примерно семь лет против меня такие же сфабрикованные обвинения выдвигаются. То, что творится относительно лидера ОПЗЖ, – это не то что недостойно европейской страны, мне трудно даже назвать примеры других стран, где бы так бесцеремонно нарушались права оппозиции и права гражданина. Понятно, что обвинения – это чушь, и все дело шито белыми нитками, и оно распадется. Вопрос один: когда наступит ответственность для этих людей? А это наступит только тогда, когда народ начнет задумываться, почему такие цены, такие тарифы, почему безработица, и когда к власти придут люди, которые умеют свои обещания выполнять", - сказал он.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.