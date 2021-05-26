live
Новости » Политика Читати новину українською

Независимые эксперты предоставили бы совсем другие выводы, которые не стали бы основанием для преследования Медведчука, - адвокат

Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Независимые экспертные учреждения и независимые эксперты предоставили бы совсем другие выводы, которые не стали бы основанием для уголовного преследования народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом в эфире ток-шоу "Украинский формат" на телеканале "Перший Незалежний" заявила адвокат Лариса Чередниченко.

Адвокат указала на несамостоятельность экспертов по делу лидера оппозиции Виктора Медведчука.

"Когда судебный эксперт, который находится в зависимости от органа досудебного расследования как стороны уголовного производства, выполняет свои непосредственные обязанности и предоставляет вывод, который в дальнейшем используется как доказательство, как источник доказательств, то это прямо свидетельствует о заинтересованности эксперта, о его несамостоятельности, о том, что доказательство такое в дальнейшем будет признано судом недопустимым доказательством", - сказала Лариса Чередниченко.

Адвокат предположила, что независимые эксперты предоставили бы совершенно другие выводы.

"Можно предположить, что независимые экспертные учреждения и независимые эксперты предоставили бы совсем другие выводы, которые не стали бы основанием для уголовного преследования господина Медведчука", - отметила Лариса Чередниченко.

Напомним, как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин, президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами экспертов СБУ за незаконное составление и предоставление заведомо ложных экспертных заключений. Нардеп отметил, что депутаты ОПЗЖ готовят заявления о привлечении к уголовной ответственности и экспертов СБУ, и их высоких покровителей.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Украине обнаружили еще 4606 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 За сутки в Украине подтвердили 3 620 новых случаев COVID-19, 133 человека умерли За сутки в Украине резко возросло количество прививок второй дозой COVID-вакцины Количество COVID-больных растет: За минувшие сутки в Украине более 4,5 тысячи инфицированных

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Противостояние США и России: Мы станем свидетелями новой разрядки?
Отчет Шмыгаля в Верховной Раде, 21.05.21
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?