Независимые эксперты предоставили бы совсем другие выводы, которые не стали бы основанием для преследования Медведчука, - адвокат

Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Независимые экспертные учреждения и независимые эксперты предоставили бы совсем другие выводы, которые не стали бы основанием для уголовного преследования народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом в эфире ток-шоу "Украинский формат" на телеканале "Перший Незалежний" заявила адвокат Лариса Чередниченко.

Адвокат указала на несамостоятельность экспертов по делу лидера оппозиции Виктора Медведчука.

"Когда судебный эксперт, который находится в зависимости от органа досудебного расследования как стороны уголовного производства, выполняет свои непосредственные обязанности и предоставляет вывод, который в дальнейшем используется как доказательство, как источник доказательств, то это прямо свидетельствует о заинтересованности эксперта, о его несамостоятельности, о том, что доказательство такое в дальнейшем будет признано судом недопустимым доказательством", - сказала Лариса Чередниченко.

Адвокат предположила, что независимые эксперты предоставили бы совершенно другие выводы.

"Можно предположить, что независимые экспертные учреждения и независимые эксперты предоставили бы совсем другие выводы, которые не стали бы основанием для уголовного преследования господина Медведчука", - отметила Лариса Чередниченко.

Напомним, как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин, президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами экспертов СБУ за незаконное составление и предоставление заведомо ложных экспертных заключений. Нардеп отметил, что депутаты ОПЗЖ готовят заявления о привлечении к уголовной ответственности и экспертов СБУ, и их высоких покровителей.