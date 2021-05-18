"Нет" уничтожению Карпат: Фракция ОПЗЖ в облсовете инициировала рассмотрение вопроса о целесообразности "джипинга" на Закарпатье

Депутат Закарпатского областного совета от ОПЗЖ Иван Чубирко инициировал рассмотрение вопроса относительно так называемого "джипинга" – развлекательных вояжей туристов на квадромотоциклах и автовездеходах, мода на который среди состоятельных земляков все больше растет.

Развлекаясь на квадроциклах и внедорожниках в пределах уникальных природных объектов, их владельцы наносят непоправимый вред окружающей среде. Колесами уничтожают редкие растения, разрушают гнезда и муравейники. Своим грохотом пугают диких животных. А иногда даже травмируют и убивают их молодняк, пишет "Перший.com.ua ".

Отметим, что на ежегодном мероприятии "Карпатский кордон", во время которого квадроциклисты на несколько дней съезжаются на закарпатские полонины, в этом году собралось около 1000 любителей экстрима.

Вопрос относительно передвижения такого транспорта по Карпатским лугам и лесам (в пределах Закарпатья) рассмотрит президиум Закарпатского областного совета. После рассмотрения вопрос вынесут на сессионное заседание.

В комментарии "Першому" Иван Чубирко отметил, что экосистема Карпатских гор - уникальна. Природные условия в пределах Закарпатья являются колыбелью для сотен видов редких животных и растений. Между тем фракция партии в облсовете всегда будет отстаивать сохранение уникального природного наследия.

Стоит отметить, что руководитель фракции ОПЗЖ в облсовете отстаивал и сохранение Боржавской долины, которую планировалось застроить ветряными мельницами.