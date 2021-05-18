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"Нет" уничтожению Карпат: Фракция ОПЗЖ в облсовете инициировала рассмотрение вопроса о целесообразности "джипинга" на Закарпатье

Фото из открытых источников

Депутат Закарпатского областного совета от ОПЗЖ Иван Чубирко инициировал рассмотрение вопроса относительно так называемого "джипинга" – развлекательных вояжей туристов на квадромотоциклах и автовездеходах, мода на который среди состоятельных земляков все больше растет.

Развлекаясь на квадроциклах и внедорожниках в пределах уникальных природных объектов, их владельцы наносят непоправимый вред окружающей среде. Колесами уничтожают редкие растения, разрушают гнезда и муравейники. Своим грохотом пугают диких животных. А иногда даже травмируют и убивают их молодняк, пишет "Перший.com.ua".

 
Вопрос относительно передвижения такого транспорта по Карпатским лугам и лесам (в пределах Закарпатья) рассмотрит президиум Закарпатского областного совета. После рассмотрения вопрос вынесут на сессионное заседание.

Отметим, что на ежегодном мероприятии "Карпатский кордон", во время которого квадроциклисты на несколько дней съезжаются на закарпатские полонины, в этом году собралось около 1000 любителей экстрима.

 

В комментарии "Першому" Иван Чубирко отметил, что экосистема Карпатских гор - уникальна. Природные условия в пределах Закарпатья являются колыбелью для сотен видов редких животных и растений. Между тем фракция партии в облсовете всегда будет отстаивать сохранение уникального природного наследия.

Стоит отметить, что руководитель фракции ОПЗЖ в облсовете отстаивал и сохранение Боржавской долины, которую планировалось застроить ветряными мельницами.

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