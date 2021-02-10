"Нет ни единого доказательства". Нардеп Козак подтвердил, что его телеканалы закрыли после анонимного вброса

Тарас Козак

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарас Козак прокомментировал публикацию "Страны" о том, что формальным основанием закрыть телеканалы стал вброс в российских телеграм-каналах о якобы его угольном бизнесе на неподконтрольных территориях. Об этом сообщает издание "Страна".

По его словам, заявления власти о том, что введение санкций произошло якобы "на основании антитеррористического расследования", являются ложью. Он также заявил, что информация об этом "расследовании" засекречена и вряд ли будет когда-либо обнародована, потому что у власти нет никаких доказательств тех обвинений, которые легли в основу решения о закрытии телеканалов.

"Я вам прямо говорю, что у меня нет никаких отношений с "ДНР", "ЛНР". Мои компании никогда не торговали с "ДНР" и "ЛНР". Пусть докажут и покажут. Взяли какие-то писульки из интернета… Кто-то где-то что-то вбросил на анонимные телеграм-каналы и все. Вы все правильно написали. Я вообще никогда не думал, что можно так просто взять и ввести санкции для гражданина Украины. Никто меня не предупреждал, никто не вызывал. Я уже говорил, что прочитал о санкциях в интернете.

Мои адвокаты везде написали запросы, чтобы узнать, на каком основании введены эти санкции, какое расследование, какие в нем изложены факты, какие есть доказательства, но пока я ни одного ответа не получил. Мы будем действовать в правовом поле. Рано или поздно кто-то будет отвечать за эти незаконные решения. Не может такого быть, чтобы просто взяли и росчерком пера уничтожили три канала, не имея ни единого доказательства", - сказал Тарас Козак.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу - zikua.tv," 112 Украина " - на 112ua.tv, а NewsOne - на newsoneua.tv.