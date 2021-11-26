Нестор Шуфрич: Пресс-конференция президента Зеленского – отчаянная попытка переключить внимание людей от кризиса в стране

Слово и Дело

Сегодняшняя пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского – это отчаянная попытка отвлечь внимание жителей страны от главных проблем, которые их сегодня волнуют. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич, комментируя пресс-марафон Зеленского.

По словам оппозиционного депутата, людей беспокоят низкие зарплаты и пенсии, неподъемные тарифы и высокие цены, последствия эпидемии коронавируса, невероятный уровень коррупции и злоупотребление властью.

"Не имея возможности рассказать о реальных успехах, отсутствии мира, Владимир Зеленский попытался исполнить "хорошую мину при плохой игре". Понимая, что на этот раз вряд ли получится, мы стали свидетелями обвинений, шантажа и угроз. Чтобы понять всю сущность происходящего сегодня, достаточно вспомнить пресс-конференцию, которая состоялась два года назад. Тогда мы на это "повелись", тогда еще в нас жили и надежда, и вера. Сегодня нет второго и третьего, поэтому не получилось первое", – резюмировал Нестор Шуфрич.