Немецкий эксперт о преследовании Зеленским оппозиции и Медведчука: Под видом деолигархизации был устранен главный политический оппонент

Владимир Зеленский Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский под прикрытием деолигархизации развернул борьбу по устранению политических оппонентов, а настоящим олигархам не стоит беспокоиться. Так эксперт Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете Эдуард Кляйн охарактеризовал уголовное и политическое преследование Зеленским украинской оппозиции и главы Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в своем комментарии для немецкого издания Länder-Analysen.



Кроме этого, Кляйн отметил, что после двух лет пребывания у власти общественная поддержка Зеленского ослабела, что все более затрудняет достижение им заявленных целей.

"Эксперимент" Зеленского, на который возлагались большие надежды по перезапуску украинской политики, точно не укрепил к нему доверия со стороны общества", - говорится в сообщении.

По мнению автора, есть абсолютно веские причины для утраты доверия, в чем виноват сам Зеленский.

"Темпы реформ значительно замедлились … С тех пор как Андрей Ермак занял пост главы Офиса президента в феврале 2020 года, темпы реформ неуклонно замедляются. К первому кварталу 2021 года значение показателя реформ снизилось почти вдвое", - отмечает автор статьи.

И другой момент - это подмена Зеленским понятий. С одной стороны он якобы развернул борьбу с олигархами в Украине, а с другой "под прикрытием деолигархизации занялся устранением политических оппонентов".

"Кроме того, с момента вступления в должность Зеленский практически не добился заметных успехов по двум основным вопросам своей предвыборной кампании - войне на Донбассе и борьбе с коррупцией - несмотря на незначительный прогресс", - утверждает Кляйн.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Однако уже через час после начала вещания телеканал "Перший Незалежний" незаконно отключили под давлением властей. За прошедшие четыре месяца более 38 тысяч мировых СМИ опубликовали статьи о незаконном преследовании оппозиции в Украине.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За несколько месяцев мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.

В отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине" указано, что решение о наложении санкций на народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также о закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK противоречит международным стандартам в области прав человека.