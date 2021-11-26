Немецкие "зеленые" разделили должности в правительстве. МИД впервые возглавит женщина

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"Зеленым" по квоте отходит пять министерских портфелей

Федеральное правление партии "Союз 90/Зеленые" определилось с тем, кто займет должности министров в новом правительстве Германии. "Зеленым" по квоте отходит пять министерских портфелей. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что сопредседатель партии Роберт Габек станет министром по делам экономики и защиты климата, а также вице-канцлером. А еще один лидер "зеленых" Анналена Бербок станет первой в истории Германии женщиной на посту министра иностранных дел.

Министром продовольствия и сельского хозяйства Германии станет бывший сопредседатель партии Джем Ездемир, а министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи - Анне Шпигель.

Должность министра по вопросам охраны окружающей среды, защиты природы и ядерной безопасности и защиты прав потребителей займет Штеффи Лемке. А нынешняя вице-председатель Бундестага Клаудиа Рот станет статсминистром по культуре и СМИ.

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Напомним, в Германии социал-демократы, "зеленые" и "свободные демократы" презентовали свое коалиционное соглашение, содержащее пункт, в котором указана готовность поддерживать движение Украины к членству в Европейском Союзе.