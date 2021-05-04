Немецкие СМИ: Зеленский не стремится исполнять Минские соглашения и вводит санкции против политической оппозиции

Владимир Зеленский во время визита на передовую AP

Президент Украины Владимир Зеленский и его правительство отказывается выполнять Минские соглашения, а также придерживается жесткой позиции в отношении оппозиционных политиков, о чем свидетельствуют недавние санкции против народного депутата, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом пишет Германский Фонд Аденауэра.

"Правительство президента Владимира Зеленского, изначально готовое к компромиссу, до сих пор не уступило в приоритетных для России пунктах Минских соглашений (региональные выборы, конституционная реформа и особый статус востока Украины). Он также придерживается более жесткой позиции в отношении политических союзников России в Украине, о чем свидетельствуют недавние санкции против оппозиционного политика Виктора Медведчука. Своим демонстративным маршем Москва сигнализирует о том, что она сможет возобновить замороженный конфликт в очень короткие сроки", - указано в публикации.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов ("112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Через некоторое время журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний".

Однако через час после начала эфира под давлением властей и правоохранительных органов телеканал "Перший Незалежний" был отключен от вещания.

Кроме того, 19 февраля, на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц. В частности, под ограничения попали председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.