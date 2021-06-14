Немецкие СМИ: Запад закрывает глаза на незаконные действия Зеленского, который преследует лидера оппозиции Медведчука
Запад не обращает внимания на незаконные действия президента Владимира Зеленского, который преследует лидера оппозиции Виктора Медведчука. Об этом говорится в материале немецкого издания Rubikon.
"Журналистов арестовывают, телеканалы закрывают, противников режима безнаказанно убивают, как в Одессе в мае 2014 года, в 2016 году самолет "Белавиа" вынудили приземлиться в Киеве, вывезен и арестован неугодный человек, и совсем недавно лидер оппозиции Виктор Медведчук был арестован по обвинению в государственной измене. А Запад молчит", - идет речь в материале.
Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.
26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.
20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.
За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 37 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов. При этом в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине" указано, что решение о наложении санкций на народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK противоречит международным стандартам в области прав человека.