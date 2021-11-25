"Нельзя наказывать за мнение": Что украинцы думают о власти, которая преследует Медведчука

РБК

Президент Владимир Зеленский с каждым днем все явственнее демонстрирует, что для него есть "своя страна" и "не своя", "свои украинцы" и "чужие". Недавно из фракции "Слуга народа" исключили народных депутатов, которые поддержали экс-спикера ВР Дмитрия Разумкова, который был не согласен с действиями нынешней власти. А уже более полугода власть преследует главу политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Что думают об этом украинцы? Мы решили спросить об этом у них напрямую.

"Не имеют права отобрать мандат", – утверждает житель Ужгорода о намерениях власти наказывать таким образом неугодных.

"Немного грубовато, даже если они ("слуги", – ред.) не были согласны со всем, что делал Разумков, но стали на его защиту", – считает другой мужчина из Ужгорода.

"У них – свое мнение у каждого. Я так думаю, что они решили это сознательно. Значит, их там многих что-то не устраивает", – отметила жительница Ужгорода.

Будут уходить, но то, что они уходят – до одного места. Их просто полностью надо убирать", – заявил ужгородчанин.

"Каждый имеет право [на мнение], тем более, сейчас много кто уходит от Зеленского, так что это несправедливо, я считаю", – сказала киевлянка.

"Нельзя наказывать людей за свое мнение", – подчеркнула жительница Лисичанска.

"В любом случае на одном козле отпущения можно показать, что будет с другими. Вот и все. Просто показать, что власть – она имеет власть", – утверждает одессит.