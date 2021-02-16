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Некоторые помещения школ могут приватизировать: Рада хочет изменить закон об имуществе

Верховная Рада Украины

 Фото из открытых источников

Все поступления от приватизации такого имущества будут использоваться исключительно на образовательные нужды

Верховная Рада во время заседания в первом чтении приняла законопроект № 4486, которым можно будет приватизировать отдельные помещения учебных заведений. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

В частности, законопроект предлагает одну часть документа дополнить новыми абзацами:

"В случае приостановления использования недвижимого имущества (или его части) в образовательном процессе учебное заведение обязано информировать орган управления о таком решении, а также каждые полгода предоставлять информацию о наличии и предложении дальнейшего использования такого имущества".

Однако, если имущество (кроме земельных участков) государственного или коммунального заведения образования более чем три года не используется в образовательном процессе, и дальнейшее его использование не планируется ли невозможным, то его могут включить в перечень объектов, подлежащих приватизации.

Однако здесь есть одно условие - все поступления от приватизации такого имущества используются исключительно на образовательные нужды.

Для того чтобы изменения окончательно вступили в силу, депутаты должны принять документ во втором чтении и в целом.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в этом году большой приватизации не произошло из-за пандемии, экономического кризиса и опасения правительства, что упадут цены на объекты приватизации, но в следующем году ожидают на привлечении 12 млрд грн от приватизации. 

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