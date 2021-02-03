Не вижу сегодня для этого оснований: Разумков о переформатировании коалиции

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков Фото с открытых источников

По словам главы ВРУ, монобольшинство с правами коалиции продолжает свою работу

На данный момент нет оснований для переформатирования коалиции "Слуги народа". Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Прямой".

"Я не вижу сегодня для этого оснований", - сказал Разумков

По словам главы ВРУ, монобольшинство с правами коалиции продолжает свою работу. Также он отметил, что во фракции "Слуга народа" нардепов "более чем достаточно, чтобы говорить, что сегодня существует коалиция в стенах парламента".

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Напомним, ранее народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции "Слуги народа". Как отмечается, за это решение проголосовали 198 нардепов из 246. Сам Дубинский назвал это голосование "чистым фарсом", поскольку оно было тайным и без подписных листов.