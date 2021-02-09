В МИД прокомментировали заявление Кремля о "русском мире" в Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

По словам министра, "украинский мир" - это многообразие и свобода быть собой

России не удастся продвинуть "русский мир" в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИД.

"Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет", - сказал Кулеба.

По словам министра, "украинский мир" - это многообразие и свобода быть собой, поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы.

К слову, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина является частью "русского мира", именно поэтому Москва будет продвигать его мягкой силой.

Напомним, ранее спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что вопрос о присоединении Донбасса к Российской Федерации на повестке дня не стоит.