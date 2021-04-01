"Не должно беспокоить другие страны". В Кремле прокомментировали переброску войск к границе с Украиной

Дмитрий Песков. Фото: РИА Новости

В Кремле считают, что перемещение российских войск возле границы с Украиной не должно беспокоить другие страны, поскольку они передвигаются исключительно по территории РФ для защиты своих границ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы", - сказал Песков и добавил, что РФ принимает "необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей".

Кроме того, пресс-секретарь Путина заявляет, что российские войска никогда не участвовали в конфликте на территории Украины, потому что это является внутренним конфликтом страны. В свою очередь, в Москве не хотят возобновления "гражданской войны" в Украине.

"Что касается участия российских войск в вооруженном конфликте на территории Украины, российские войска никогда не принимали в нем участие. И не принимают. Это – исключительно внутриукраинский конфликт. И мы, и европейские страны, и все страны мира, мы не хотели бы, чтобы гражданская война на Украине в результате провокаций и провокационных действий вооруженных сил Украины снова воспламенилась", - сообщил Песков.

Напомним, в США также заметили наращивание российских войск на границе с Украиной.