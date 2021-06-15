"Не борьба с олигархами, а очередное "ля-ля". Украинцы высказали свое мнение относительно закона о деолигархизации

Президент Владимир Зеленский громко анонсировал борьбу с олигархами, и уверен, что приняв соответствующий закон, понятие "олигархия" удастся искоренить. Впрочем, в этом серьезно сомневаются простые украинцы. Люди уверены, что "приближенные к телу" бизнесмены и дальше будут чувствовать себя прекрасно, а бороться будут только с "неугодными". Своим мнением они поделились в передаче "Чуємо кожного".

"Сомневаюсь я в этой борьбе с олигархами. Это будет очередное "ля-ля", - говорит киевлянка.

"Друг друга защищают, за руку здороваются, обедают и ужинают вместе - и можно поверить в то, что кто-то будет кого-то сажать? В жизни не поверю", - заявляет пенсионерка из Киева.

"Да у нас в правительстве находятся представители олигархов. Оттуда надо начинать бороться. Но, чтобы себя защитить - начали с оппозиции", - считает одесситка.

"Своим - все, а чужим - закон. Вот и все", - говорит херсончанин.

"Это будет просто борьба на словах. И расправа с неугодными политиками", - заявляет жительница Херсона.